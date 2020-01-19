SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения экипажа пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon. Об этом сообщает NASA.

Запуск Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Все испытание продлилось около 10 минут. В качестве экипажа на борту находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения.

Для отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км от нее отстрелился космический корабль. Восемь резервных двигателей Crew Dragon отвели его на безопасное расстояние от «аварийной» ракеты и подняли на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединился грузовой отсек, и капсула с экипажем начала спуск для приводнения в Атлантическом океане примерно в 30 км от космодрома.

Перед приводнением на спускаемой капсулераскрылись все четыре парашюта. В район посадки направилось спасательное судно.

NASA отмечает, что для испытания использовался корабль, который уже ранее побывал на орбите.

Теперь Crew Dragon может быть сертифицирован для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции.

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