SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешные испытания системы аварийного спасения экипажа пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon. Об этом сообщает NASA.
Запуск Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Все испытание продлилось около 10 минут. В качестве экипажа на борту находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения.
Для отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км от нее отстрелился космический корабль. Восемь резервных двигателей Crew Dragon отвели его на безопасное расстояние от «аварийной» ракеты и подняли на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединился грузовой отсек, и капсула с экипажем начала спуск для приводнения в Атлантическом океане примерно в 30 км от космодрома.
Перед приводнением на спускаемой капсулераскрылись все четыре парашюта. В район посадки направилось спасательное судно.
NASA отмечает, что для испытания использовался корабль, который уже ранее побывал на орбите.
Теперь Crew Dragon может быть сертифицирован для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В иранском отеле, где останавливался экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в последний раз, повесили фото в память о погибших украинцах. Об этом пресс-служба бригады транспортной авиации сегодня проинформировала в Facebook. «В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью «Наше […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Пригнал из Эстонии велосипед на евробляхах, как его растаможить?» Соцсети обсуждают подарок президента Эстонии Зеленскому / 26 ноября
- Пенсионерка из Петербурга обняла Путина / 27 ноября
- Медведев обозначил , во что будут вкладывать средства ФНБ / 25 ноября
- Гаджеты: Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 с оригинальным экраном на крышке / 9 января
- Соловьев сравнил Зеленского с завхозом / 26 ноября
- Марчук заявил, что Путин угрожает захватить еще часть территории Украины / 15 января
- МВД Украины инициирует увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения / 27 декабря
- Мужчина упал на рельсы в московском метро / 11 января