В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева заявили, что его призыв «мочить» некоторых журналистов и блогеров подразумевал раскрытие сведений о способах заработка и мотивации пишущих «заказной негатив», сообщает РИА «Новости».

Как сообщило ранее издание «Правда ПФО», Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Об этом он сказал в Чебоксарах во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати. По его словам, он «конкретную критику» всегда воспринимает, но некоторые журналисты «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах».

«Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — отметил Игнатьев.

«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. Откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она, в конечном счете, отражается на тех, кто ее подает», — сказал губернатор.

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