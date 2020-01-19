Королевская семья Греции на русской вечеринке в честь свадьбы Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

Основательница музея «Гараж» Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу в минувшую пятницу, а выходные оставили для веселых вечеринок. Все мероприятия проходят за закрытыми дверями и без репортеров. Так что поклонники пары до сих пор не увидели ни одного снимка ни с церемонии, ни с застолий. Но сегодня супруга Павла, принца Греческого, кронпринцесса Мари-Шанталь приоткрыла завесу тайны, опубликовав несколько снимков со второго дня свадебных гуляний.

Молодожены решили отдать должное корням невесты и устроили вечеринку с русским духом в роскошном отеле Kulm. Весь антураж был выдержан в стиле царской России, а гостям пришлось соответствовать заявленой теме в нарядах. Дамы надели кокошники, венки, шубки и каракулевые жилеты. Мужчины принарядились в красные косоворотки, военные мундиры с царским двухглавым орлом и пушистые меховые шапки.

Принц Павел, его дочь принцесса Олимпия и супруга кронпринцесса Мари-Шанталь Датская и Греческая с принцем Эрнстом августом (справа) и его женой принцессой Екатериной Ганноверской (в кокошнике) Кронпринцесса Мари-Шанталь и коллекционер Жан Пигоцци

Напомним, Даша Жукова и Ставрос Ниархос официально стали мужем и женой осенью прошлого года. Скромная церемония прошла в Париже, а широкое празднование — в швейцарском Санкт-Морице на этих выходных. С середины недели на курорт стали стягиваться многочисленные гости — ожидалось около 500 гостей, в том числе Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Диана фон Фюрстенберг и многие другие селебрити.

В четверг Даша и Ставрос устроили предсвадебный ужин, а в пятницу обменялись клятвами любви и верности в присутствии сотен приглашенных. Для свадебной церемонии Даша выбрала классический наряд невесты — белоснежное платье в пол. Дополнением стала накидка с большим шлейфом. Ставрос предпочел классический смокинг.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

До этого влюбленные встречались два года — о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали Дарью и Ставроса вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. В декабре прошлого года они вместе позировали фотографам на предновогодней вечеринке в центре «Гараж» в Москве.

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