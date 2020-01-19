Национальный архив извинился за редактирование фотографии с лозунгами против Трампа

Национальный архив США заявил в субботу, что допустил ошибку, когда размыл лозунги против Трампа на фотографии, которая демонстрируется на выставке, посвященной борьбе за избирательное право женщин.

Независимое агентство, которому поручено сохранение правительственных и иных документов, имеющих историческое значение, заявило, что всегда было привержено сохранению своих фондов «без внесения изменений».

«Мы допустили ошибку», – говорится в заявлении архива, опубликованном в субботу, через день после того, как газета The Washington Post опубликовала материал об отредактированной фотографии.

При этом ведомство уточнило, что фотография, о которой идет речь, не хранится в архиве, но использовалась на выставке в целях рекламы, на основе лицензии.

«Тем не менее, мы поступили неправильно, отредактировав фотографию», – заявил архив.

Фотография была изъята из экспозиции и в ближайшее время будет заменена оригиналом, сообщил архив.

Выставка посвящена 19-й поправке к Конституции США, предоставившей женщинам избирательное право. На фотографии с марша женщин в Вашингтоне в 2017 году некоторые лозунги против Трампа были размыты.

Плакаты с упоминанием женских гениталий, которые были распространены на марше, прошедшем вскоре после инаугурации Трампа, также были размыты.

Национальный архив сообщил, что немедленно проведет «тщательный анализ» своей политики и процедур в отношении выставок, с тем, «чтобы такое не повторялось».

Американский союз гражданских свобод призвал архив представить более детальное разъяснение.

«Одних извинений недостаточно, – заявил заместитель директора АСГС по правовым вопросам Луис Меллинг. – Национальный архив должен объяснить общественности, почему он пошел на такой оруэлловский шаг в попытке переписать историю и стереть из нее женские тела и кто отдал такое распоряжение».

Представитель архива Мириам Клаймен заявила Washington Post, что непартийное федеральное ведомство размыло лозунги против Трампа, «чтобы не втягиваться в текущие политические споры».

Что касается упоминаний о женской анатомии, то они были скрыты из уважения к группам учащихся и молодым людям, которые посещают архив, заявила Клаймен газете.

Извинения архива появились в тот день, когда в Вашингтоне и других американских городах вновь прошли женские марши, посвященные таким темам, как изменение климата, равенство в оплате труда и репродуктивные права.

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