SpaceX испытала систему аварийного прерывания космического полета

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX в воскресенье провела испытания, имитирующие экстренную посадку спускаемого аппарата без астронавтов, чтобы протестировать систему аварийного прекращения полета.
Испытание является важной вехой на пути к запуску астронавтов НАСА с американской территории.
Спускаемый аппарат корабля Crew Dragon с двумя манекенами приводнился у побережья Флориды после катапультирования из ракеты, которая отключила двигатели на высоте 19 километров, чтобы сымитировать аварию при запуске.
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