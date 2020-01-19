SpaceX испытала систему аварийного прерывания космического полета

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX в воскресенье провела испытания, имитирующие экстренную посадку спускаемого аппарата без астронавтов, чтобы протестировать систему аварийного прекращения полета.

Испытание является важной вехой на пути к запуску астронавтов НАСА с американской территории.

Спускаемый аппарат корабля Crew Dragon с двумя манекенами приводнился у побережья Флориды после катапультирования из ракеты, которая отключила двигатели на высоте 19 километров, чтобы сымитировать аварию при запуске.

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