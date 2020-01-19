Употребление кофе делает человека счастливее

Сотрудники Медицинского колледжа Университета Циндао провели исследование, в рамках которого изучили взаимосвязь употребления кофе и настроения человека.

Нередко люди сообщают, что кофе благоприятно влияет на их общее состояние организма. При этом отмечается, что после приема кофе настроение становится более жизнерадостным. Специалисты провели анализ результатов проведенных исследований, направленных на влияние кофе на организм человека. В итоге выяснилось, что всего один прием данного напитка в день способен снизить риск развития депрессии на 8%. Кроме того, именно кофеин способствует выработке дофамина, который отвечает за ощущение счастья.

Исследователи отметили, что теперь кофе можно официально считать тем самым напитком, которые делает человека счастливее. Однако все равно при его употреблении стоит помнить, что злоупотреблять кофеином нельзя.

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