«Киллеров Кадырова» все больше

В Киеве начались задержания членов ОПГ, которая может быть причастна к убийству Амины Окуевой.

«Доброе утро! Надеюсь, вы меня еще помните… Мы сегодня после обеда пересекаем границу и будем на Донбассе к вечеру… На связи». Такое голосовое сообщение я получила в мессенджер в 4 утра 29 декабря минувшего года, накануне обмена пленными между Украиной и «ДНР» — «ЛНР». Это был Артур Денисултанов, уроженец Гудермеса, якобы носивший позывной «Динго», он же Артур Курмакаев, впоследствии — житель РФ Кринари, а потом — житель Украины Дакар. В так называемом обменном списке «Динго» значился давно. Его по просьбе родственников запрашивал Донецк. И вот желаемое стало действительным. По своим каналам я проверила информацию (официально перечень тех, кого украинская сторона отдала накануне Нового года, до сих пор не опубликован). Все подтвердилось.

Амина Окуева и раненый Адам Осмаев после неудачного покушения Денисултанова, который представился «французским журналистом». Фото из архива Адама Осмаева

О человеке, жизнь которого — готовый сюжет для шпионского романа, «Новая» рассказывала несколько раз. Последний репортаж вышел в мае 2018-го.

Тогда Шевченковский районный суд Киева решал, оставлять ли мужчину под стражей. И нашел аргументы, чтобы не менять Денисултанову — Дакару меру пресечения, поскольку — цитирую — действия последнего способствовали «прекращению патриотической проукраинской позиции» Адама Осмаева и Амины Окуевой.

Согласно версии следствия, 1 июня 2017-го Дакар, находясь вместе с Окуевой и Осмаевым в их внедорожнике, стрелял в Осмаева и ранил его в грудную клетку навылет. Окуева ответила меткими выстрелами из наградного пистолета, отправив обидчика мужа в реанимацию. Но уже 30 октября на железнодорожном переезде под Киевом неизвестные из засады обстреляли тот же «Ниссан Террано». Амина скончалась на месте, ранения Адама позволили ему скоро вернуться в строй.

Денисултанов, он же Дакар. Фото из соцсетей

Суд тянулся долго, выступления Денисултанова на заседаниях становились все более запальчивыми. Подсудимый не просто не признавал собственной вины, но, заткнув за пояс адвоката, громил государственного обвинителя, делая попутно громкие заявления. В июне 2019-го «Динго» почти кричал из «аквариума»:

— Я устал молчать и собираюсь называть вещи своими именами!

Он намекал на перемены в руководстве Генеральной прокуратуры, случившиеся после выборов президента.

— Те, кто покрывал настоящих преступников и приказывал прокурору посадить меня, не имеют теперь никакой силы! Вот свидетели, они придут в суд и подтвердят: Окуева и Осмаев работали на спецслужбы России! У меня есть доказательства, что они причастны к убийствам и Шеремета, и Махаури! (Боец чеченского добровольческого батальона, житель Грузии Тимур Махаури погиб в сентябре 2017-го, его автомобиль взорвали в центре Киева. Подозреваемых следствие не установило. — О. М.) Осмаев в международном розыске в Австрии, а прокурор называет меня киллером Кадырова! Он шесть месяцев три листочка обвинения мне зачитывает!

В результате Артура Денисултанова выдали Донецку.

Информацией о том, был ли подсудимый допрошен по обстоятельствам резонансных преступлений, о которых сам упоминал, автор этой заметки не располагает.

А 12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил: задержана группа киллеров, подозреваемых в убийстве Окуевой. ДНК задержанного, написал министр в фейсбуке, совпадает с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

Задержание подозреваемого в убийстве Амины Окуева Игоря Редькина. Фото из фейсбука министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

По данным областной прокуратуры, в группировке семь человек и за ними числится еще минимум два заказных убийства.

Украинские журналисты узнали: возможным организатором покушения, то есть очередным «киллером Кадырова», силовики считают Игоря Редькина. Решением Святошинского суда Киева он помещен в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Игорь Редькин в суде. Фото: Виктория Рощина / «Громадское»

Интернет-издание «ЛИГА» пишет: согласно реестру физлиц, уроженец Дагестана, житель Украины Редькин — бизнесмен. До 2015-го на паях с Валидом Арфушем владел акциями телеканала HD Fashion. Нашли даже учрежденные Редькиным компании по переработке рыбы, которыми сейчас владеет народный депутат от «Слуги народа» и глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов.

На брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов ничего не сказал о версиях относительно заказчиков преступления, ограничившись емким: «Они есть».

И добавил, что в настоящее время следователи изучают преступную деятельность группы, работавшей «под заказ», не только в пределах Украины, но и за границей. Первых членов бандформирования взяли еще в сентябре. Нацполиция даже публиковала их фото с частично закрытыми лицами, а также «корочки» — документы, неизвестно, правда, липовые или настоящие, свидетельствующие о принадлежности задержанных к общественным организациям. Например, к некому координационному комитету по противодействию коррупции, а также к объединению по охране порядка и государственной границы «Защита и безопасность». Но тогда, сообщала «Украинская правда», суд одних отпустил под домашний арест, а других и вовсе на свободу… По словам Небитова, задержанный сейчас (не исключено, что по второму разу) Редькин утверждает: Амину Окуеву не знал, своей вины не признает.

Амина Окуева и Адам Осмаев. Фото из соцсетей

15 января журналисты-расследователи из «Слідство. Інфо» со ссылкой на адвоката Ирину Бигунец сообщили о задержании второго подозреваемого в расстреле Амины Окуевой. Его, Андрея Кравченко, называют также причастным к убийствам начальника отдела рекламы столичного метрополитена, а также крупного предпринимателя. Оба резонансных события произошли несколько лет назад.

Адам Осмаев в интервью «Громадскому» сказал, что не имеет сомнений относительно следствия — в отличие от сомнений в судебной системе Украины, «которая отпускает подозреваемых в убийстве». Намекнул на сентябрьский инцидент или на Артура Денисултанова, хотя к гибели Амины Окуевой последний точно не причастен?

Осмаев нашел объяснение тому, что в 2017-м, сразу после трагедии, полиция не подтверждала наличие каких-либо следов ДНК на оружии, найденном на месте преступления: «Сначала сказали, потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников». В заказном характере расправы с Аминой Окуевой он не сомневается. «Я думаю, следствие скоро предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти РФ», — пояснил он.

Но есть ощущение, что точка еще не поставлена и в истории взаимоотношений двух земляков — Денисултанова и Осмаева.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве

Источник: Новая газета

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