Захарова заподозрила Помпео в копировании заявлений МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливийцы «должны сами решить, каким будет их будущее».
«Как будто партнеры с сайта МИД РФ позаимствовали», – написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив смеющийся смайлик.
Напомним, Помпео призвал все стороны в Ливии воспользоваться международной конференцией в Берлине, чтобы решить разногласия в области политики, экономики и безопасности.
«Пришло время для ливийцев самим решить, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними действующими лицами», – написал он в Twitter.
«Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, «арабской весны», Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону», – подчеркнула Захарова.
В воскресенье в Берлине открылась Международная конференция по Ливии. В ней принимают участие как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента РФ Владимира Путина.
На полях берлинского саммита Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео.
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