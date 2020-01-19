Мнение: Конференция по Ливии

19.01.2020, 19:43, Разное

В Берлине, после междусобойчика Путина и Эрдогана https://colonelcassad.livejournal.com/5579053.html, началась основная конференция по Ливии, где многочисленные участники войны, спонсоры воюющих сторон и просто заинтересованные страны, обсуждают как закончить войну (или наоборот, делают вид, что собираются закончить, но стремятся не допустить ее завершения без победы одной из сторон). Вопрос о том, подпишет ли Хафтар что-либо, по-прежнему представляет собой интригу. После Путина и Эрдогана, за обработку Хафтара взялись Макрон и Меркель.

Вечером ситуация так или иначе прояснится.

Источник: Colonel Cassad



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