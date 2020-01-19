SpaceX испытала пассажирский космический корабль Crew Dragon в аварийном режиме. Видео

видео
Видео: SpaceX / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил президенту России Владимиру Путину, что нормализации отношений между двумя странами не будет, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», несущую угрозу безопасности. Владимир Путин (архивное фото) Представитель Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр и Путин встречались на полях саммита по Ливии в Берлине и обсуждали необходимость урегулирования проблем с безопасностью […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО / 4 декабря
- Отчаянные бабули тайно запустили ликеро-водочный завод / 28 декабря
- У станций метро Москвы и Санкт-Петербурга проходят пикеты в поддержку политзаключенных / 29 ноября
- Автоновости: Стало известно, какими в будущем году будут российские цены на топливо / 25 ноября
- «Киллер на велосипеде» Вадим Красиков после убийства просил предоставить ему убежище во Франции — Le Monde / 7 декабря
- У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь / 9 января
- В 2019 году СЦКК обеспечил режим тишины для восстановления 312 объектов инфраструктуры на Донбассе – штаб ООС / 2 января
- Нарышкин предложил создать комиссию по изучению преступлений нацистских оккупантов / 3 декабря