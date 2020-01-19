Осужденный по «дадинской статье» Константин Котов получил выговор в колонии за то, что надел не свои перчатки

Оппозиционный активист Константин Котов, отбывающий четырехлетний приговор по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, получил в колонии первое взыскание. Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

По словам правозащитников, Котов получил выговор за то, что надел на улице шерстяные перчатки, которые ему дал другой заключенный. В «Общественном вердикте» утверждают, что к тому моменту администрация колонии не выдала Котову личные перчатки.

Как отметили в фонде, любое последующее взыскание может грозить Котову переводом в штрафной изолятор, в котором запрещены передачи и свидания с родственниками. Это также может стать поводом для отказа в условно-досрочном освобождении.

В «Общественном вердикте» также рассказали, что дисциплинарная комиссия, которая утвердила взыскание, отказала Котову во встрече с адвокатом Марией Эйсмонт.

Константина Котова приговорили к четырем годам колонии за неоднократное нарушение проведения массовых акций. 34-летний программист из Москвы увлекся политическим активизмом примерно год назад. Он же был одним из инициаторов ежедневных пикетов у администрации президента за обмен российских и украинских политзаключенных.

За лето 2019 года Котова трижды арестовывали или штрафовали по административным делам за различные протестные акции: в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», в поддержку журналиста Ивана Голунова и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 10 августа его снова задержали в центре Москвы. Котов стал вторым осужденным по «дадинской статье». В начале сентября его приговорили к 4 годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Статья 212.1 УК – так называемая «дадинская статья» – была принята в новой редакции в 2014 году и получила широкую известность в январе 2015 года, когда по ней приговорили к трем годам колонии общего режима активиста Ильдара Дадина (максимальное наказание по статье составляет до 5 лет тюрьмы). Дадина отправили в колонию в Сегеже, откуда через несколько месяцев он сообщил о пытках со стороны охранников и руководства колонии.

В конце февраля 2017 года Дадин вышел на свободу, а позже Верховный суд отменил его приговор, сочтя, что решение о реальном сроке в колонии было принято с нарушениями. Однако Верховный суд признал при этом законной саму статью 212​ УК.

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Последнее: Оппозиционный активист Константин Котов, отбывающий четырехлетний приговор по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, получил в колонии первое взыскание. Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт». По словам правозащитников, Котов получил выговор за то, что надел на улице шерстяные перчатки, которые ему дал другой заключенный. В «Общественном вердикте» утверждают, что к тому моменту администрация колонии не […]