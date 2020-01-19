Известно, как физические упражнения защищают от диабета

Британские ученые заявили, что утренняя зарядка способствует снижению количества инсулина в крови, снизив таким образом риск развития диабета.
В рамках проведенного эксперимента специалисты из Великобритании выясняли, как утренняя гимнастика влияет на человеческий организм. Экспертов интересовало, связана ли физическая активность человека с риском развития диабета. В эксперименте приняли участие три группы участников, имеющие проблемы с лишним весом. В течение полутора месяца они занимались гимнастикой в разное время суток. Итоги эксперимента удивили ученых, ведь именно утренняя гимнастика положительно повлияла на их вес и риск развития диабета.
Также исследователи рассказали, что положительный эффект наблюдается только в случае систематического выполнения всех упражнений, то есть заниматься гимнастикой нужно каждый день.
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Последнее: Британские ученые заявили, что утренняя зарядка способствует снижению количества инсулина в крови, снизив таким образом риск развития диабета. В рамках проведенного эксперимента специалисты из Великобритании выясняли, как утренняя гимнастика влияет на человеческий организм. Экспертов интересовало, связана ли физическая активность человека с риском развития диабета. В эксперименте приняли участие три группы участников, имеющие проблемы с лишним […]
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