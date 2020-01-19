Известно, как физические упражнения защищают от диабета

19.01.2020, 19:30, Новости дня

Британские ученые заявили, что утренняя зарядка способствует снижению количества инсулина в крови, снизив таким образом риск развития диабета.

В рамках проведенного эксперимента специалисты из Великобритании выясняли, как утренняя гимнастика влияет на человеческий организм. Экспертов интересовало, связана ли физическая активность человека с риском развития диабета. В эксперименте приняли участие три группы участников, имеющие проблемы с лишним весом. В течение полутора месяца они занимались гимнастикой в разное время суток. Итоги эксперимента удивили ученых, ведь именно утренняя гимнастика положительно повлияла на их вес и риск развития диабета.

Также исследователи рассказали, что положительный эффект наблюдается только в случае систематического выполнения всех упражнений, то есть заниматься гимнастикой нужно каждый день.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британские ученые заявили, что утренняя зарядка способствует снижению количества инсулина в крови, снизив таким образом риск развития диабета. В рамках проведенного эксперимента специалисты из Великобритании выясняли, как утренняя гимнастика влияет на человеческий организм. Экспертов интересовало, связана ли физическая активность человека с риском развития диабета. В эксперименте приняли участие три группы участников, имеющие проблемы с лишним […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика