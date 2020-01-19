Представлен безопасный для здоровых клеток способ борьбы с раком почек

Ученые рассказали, что воздействие на определенный фермент способствует замедлению или даже остановке роста рака почек. Предполагается, что данное открытие позволит разработать новые методы лечения других онкологических заболеваний, связанных с дефицитом кислорода.

Не секрет, что рак почек является одним из наиболее распространенных и опасных заболеваний. Ранее специалисты уже находили эффективные способы замедления роста опухоли, однако со временем выяснилось, что на них реагирует лишь небольшой процент пациентов. Также оказалось, что применение данных способов приводит к развитию резистентности. Группа экспертов из Техасского университета провела исследование, в ходе которого определила, что бороться с раком почек можно с помощью воздействия на неправильно работающий ген.

В рамках эксперимента специалисты подтвердили эффективность данного способа. Его преимуществами также назвали отсутствие побочных эффектов.

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