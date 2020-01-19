Ученые назвали черты, характеризующие высокоинтеллектуального человека

19.01.2020, 19:30, Новости дня

Группа исследователей заявила, что высокоинтеллектуальных людей объединяют некоторые черты характера и привычки. Ранее считалось, что ни характер, ни привычки с высоким уровнем интеллекта не связаны.

В ходе недавно проведенного исследования эксперты выяснили, что чаще всего люди с высоким уровнем интеллекта предпочитают черный юмор. Британский психолог объяснил, что у интеллектуалов гораздо больше когнитивных возможностей, чтобы разделить жизнь и юмор. Сюда же отнесли ученые и гротеск, сарказм и иронию, которые люди нередко просто не в состоянии понять правильно. Также психологи выделили любознательность, которая характерна только умным людям.

А еще специалисты выяснили, что интеллектуалов объединяет любовь к музыке, но нередко они меломаны и не слушают музыку бездумно. Эта черта также граничит с добросовестностью, которая присуща людям с высоким уровнем интеллекта.



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