Путин провел переговоры с Джонсоном и главой ЕК

Президент Владимир Путин в Берлине в перерыве международной конференции по Ливии провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в Кремле.

На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее в воскресенье Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, кратко побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, переговорил с представителем Китая и обменялся рукопожатиями с госсекретарем США Майком Помпео.





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Последнее: Президент Владимир Путин в Берлине в перерыве международной конференции по Ливии провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в Кремле. На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля. Ранее в воскресенье Путин провел […]