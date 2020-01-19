Возлюбленная экс-участника «Дом-2» Венцеслава Венгржановского объяснила, почему у них нет детей

Возлюбленная одного из самых ярких и эпатажных экс-участников скандального реалити-шоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского объяснила, почему у них нет детей. По словам Дарьи, у них с избранником были серьёзные планы на совместную жизнь, но на данном этапе они «взяли паузу».

Венцеслав Венгржановский запомнился зрителям проекта «нестандартным» поведением и высказываниями, из-за которых многие не воспринимали его серьёзным человеком и называли в лучшем случае «фриком». Однако его возлюбленная Дарья говорит, что созданный экранный образ кардинально отличается от Венгржановского в реальной жизни – начитанного, образованного и сведущего в разных сферах жизни.



По словам девушки, она уже давно мечтает о ребёнке от Венцеслава Венгржановского, и когда они были вместе, то нередко говорили о создании полноценной семьи. Однако у 38-летнего экс-участника «Дом-2» сейчас несколько другие стремления – он мечтает о политической карьере, в то время, как избранница против этого, так как не хочет жизни «на пороховой бочке». Пара приняла решение «взять паузу» , но Дарья уверена, что время «всё расставит по местам», в итоге они с Венгржановским всё же будут вместе, и тогда, возможно, станут родителями.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возлюбленная одного из самых ярких и эпатажных экс-участников скандального реалити-шоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского объяснила, почему у них нет детей. По словам Дарьи, у них с избранником были серьёзные планы на совместную жизнь, но на данном этапе они «взяли паузу». Венцеслав Венгржановский запомнился зрителям проекта «нестандартным» поведением и высказываниями, из-за которых многие не воспринимали его серьёзным […]