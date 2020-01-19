Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина занялась «воздушной йогой»

19.01.2020, 19:21, Разное

Популярная отечественная исполнительница и автор песен Полина Гагарина на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Певица решила освоить новое занятие, продемонстрировав навыки «воздушной йоги».
После новогодних праздников Полина Гагарина, как и большинство коллег по шоу-бизнесу, устроила небольшие зимние каникулы, выбрав местом отдыха экзотические Мальдивские острова. Кадрами, сделанными на фоне красивых локаций, певица делится с подписчиками в соцсети, а в недавней публикации запечатлена висящей вниз головой в гамаке для занятий «воздушной йогой». В подписи к посту Гагарина пошутила о «перевёрнутом кем-то телефоне».

В комментариях многие фолловеры с небольшой долей зависти признаются, что тоже мечтали о подобном виде йоги, но для этого им либо не хватает времени, либо нет возможностей. Другие похвалили певицу за то, что даже во время отпуска не забывает о физических упражнениях и не посвящает всё время «ничегонеделанью».



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