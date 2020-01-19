Le Figaro — «интересы ребёнка превыше всего» — в Париже протестуют против права на ЭКО для лесбийских пар и одиноких женщин

В воскресенье 19 января в Париже прошла демонстрация против принятия закона, разрешающего одиноким женщинам и лесбийским парам использовать процедуру искусственного оплодотворения, пишет Le Figaro. Как пишет издание, акция протеста, участие в которой приняли 74,5 тыс. человек, состоялась накануне начала обсуждения законопроекта в сенате. Её участники надеются на отзыв закона, противоречащего их представлениям о традиционной семье и правах ребёнка, поясняет газета.



Reuters

Накануне начала рассмотрения в сенате Франции законопроекта о биоэтике, самым известным положением которого является разрешение на использование процедуры искусственного оплодотворения лесбийскими парами и одинокими женщинами, в Париже вновь прошла демонстрация противников текста, пишет Le Figaro.

В воскресенье 19 января на улицы французской столицы по инициативе движения «На марш за детей» вышло, по независимым оценкам, 74 500 человек, передаёт газета. По словам издания, противники права на ЭКО для всех рассчитывают продемонстрировать свою силу перед началом рассмотрения в сенате законопроекта, уже одобренного в первом чтении Национальной ассамблеей.

Как отмечает издание, специальная сенатская комиссия 8 января уже одобрила текст закона, включая статью 1, касающуюся права на искусственное оплодотворение для всех категорий женщин, несмотря на враждебность со стороны части «правых».

Участницы демонстрации студентки Одри и Жоанн, однако, не теряют надежды на то, что закон будет отозван. С их точки зрения, искусственное оплодотворение и суррогатное материнство неправомерны ни с нравственной, ни с этической точки зрения. При этом, как подчёркивают участницы демонстрации, их позиция не имеет ничего общего с гомофобией.

Другой участник шествия, врач и член движения «жёлтых жилетов» Андре опасается появления огромного коммерческого рынка зачатия: «Они будут компенсировать многомиллионные затраты на ЭКО в то время, как им даже нечем финансировать здравоохранение» — негодует демонстрант.

Софи, прибывшая из окрестностей Лилля, мать четырёх детей и бабушка, участвовавшая во всех демонстрациях в защиту семейных ценностей, надеется на «пробуждение сенаторов». По её убеждению, сегодня много говорят об экологии, но недостаточно об «экологии человечества».

Как сообщают корреспонденты газеты, во время шествия мимо здания Национальной ассамблеи многие протестующие освистывали её.

Один из участников акции, специально прибывший ради этого из Марселя, подчеркнул, что приоритетом для него являются интересы ребёнка. С его точки зрения, тот факт, что на вокзалах по требованию мэрии Парижа были сняты плакаты, агитирующие против абортов по немедицинским причинам и искусственного оплодотворения, свидетельствует о наличии «настоящей проблемы», которую правительство пытается замалчивать.

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