Предыдущих президентов Украины погубил подбор их команд – Кривонос

19.01.2020, 19:18, Новости дня

Бывшие президенты Украины совершали ошибки, формируя свои команды. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью «Радіо Свобода».

«Беда всех предыдущих президентов – «свита делает короля». Какие красивые лозунги ни говорил бы президент, его окружение во многих случаях своими действиями дискредитирует любые слова. Ибо говорит одно, а делается другое», – сказал он.

На вопрос, не президент ли формирует свое окружение, генерал ответил: «Совершенно верно».

«Опять же подбор команды определяет самого руководителя. Но и сейчас, и предыдущий президент подбирали тех людей и верили в те сказки, которые пели. Проблема в том, что, к сожалению, это и губило всех предыдущих президентов. И такая угроза сейчас может быть и перед нынешним президентом», – считает Кривонос.

12 марта 2019 года Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности главы одной комиссии и вывел из состава другой.

Последний высказал мнение, что его увольнение инициировал секретарь СНБО Алексей Данилов, и назвал совет «посмешищем с клоунами».

Кривонос остается заместителем секретаря СНБО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Бывшие президенты Украины совершали ошибки, формируя свои команды. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью «Радіо Свобода». «Беда всех предыдущих президентов – «свита делает короля». Какие красивые лозунги ни говорил бы президент, его окружение во многих случаях своими действиями дискредитирует любые слова. Ибо говорит […]

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