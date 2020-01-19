Известно, как может навредить зеленый чай

19.01.2020, 19:14, Новости дня

Китайские исследователи рассказали, что с употреблением зеленого чая стоит быть осторожными, поскольку он может привести к хроническим головным болям.

Не так давно ученые определили, что зеленый чай положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует продолжительности жизни. Спустя определенный период времени ученые проанализировали результаты проведенного исследования и отметили, что злоупотреблять зеленым чаем нельзя ни в коем случае. Нередко большое количество выпитого чая приводит к развитию стресса, тревожности, хронических головных болей, бессонницы.

Эксперты отметили, что употребление неконтролируемого количества зеленого чая приводит к потере организмом витаминов и питательных веществ, которые получаются от продуктов, содержащих кальций и железо. Кроме того, в подобных случаях возможен риск развития анемии.



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Последнее: Китайские исследователи рассказали, что с употреблением зеленого чая стоит быть осторожными, поскольку он может привести к хроническим головным болям. Не так давно ученые определили, что зеленый чай положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует продолжительности жизни. Спустя определенный период времени ученые проанализировали результаты проведенного исследования и отметили, что злоупотреблять зеленым чаем нельзя ни в […]

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