Изучено влияние кофе на работу сердца

Научные специалисты провели очередное исследование, направленное на определение истинного вреда или же пользы кофе для работы сердца.

Долгие годы ученые спорят между собой о пользе или вреде кофе для человеческого организма. Ранее были проведены сотни исследований, в ходе которых выяснялось, что кофе является крайне полезным напитком, но только когда его употребляют в разумных количествах. Недавно эксперты снова принялись спорить о том, насколько безопасным является данный напиток для сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Университета Колорадо отметили, что на самом деле кофе благоприятно сказывается на работе сердца и снижает риск инсульта на 8%.

Таким образом, ученые подытожили, что употребление кофейного напитка полезно для всего организма человека. Тем не менее, злоупотреблять кофеином нельзя ни в коем случае.

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