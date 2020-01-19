Канада сказала Ирану, как поступить с черными ящиками украинского самолета

Канада озвучила Ирану свои пожелания относительно того, как поступить с бортовыми самописцами сбитого в Тегеране украинского самолета, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
«Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы черный ящик был быстро отправлен либо на Украину, либо во Францию», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне Reuters сообщило, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета, однако в воскресенье Тегеран заявил, что еще не принял решение.
Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Канада озвучила Ирану свои пожелания относительно того, как поступить с бортовыми самописцами сбитого в Тегеране украинского самолета, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом. «Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы черный ящик был быстро отправлен либо на Украину, либо во […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Матвиенко предложила наказать Новака за задержку реализации закона об «умных счетчиках» / 6 декабря
- Переходное правительство Боливии обвинило моралеса в терроризме / 25 ноября
- Музей объяснил поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита / 18 декабря
- Границы Киева могут измениться / 13 декабря
- Иран отказался от переговоров с США / 9 января
- Остановка поставок нефти в Беларусь из России не создаст проблем в Украине – Герус / 3 января
- Иранский министр назвал Трампа террористом в костюме / 5 января
- Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января – СМИ / 3 января