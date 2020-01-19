Канада сказала Ирану, как поступить с черными ящиками украинского самолета

19.01.2020, 19:12, Новости дня

Канада озвучила Ирану свои пожелания относительно того, как поступить с бортовыми самописцами сбитого в Тегеране украинского самолета, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы черный ящик был быстро отправлен либо на Украину, либо во Францию», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне Reuters сообщило, что власти Ирана пообещали передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета, однако в воскресенье Тегеран заявил, что еще не принял решение.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.



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Последнее: Канада озвучила Ирану свои пожелания относительно того, как поступить с бортовыми самописцами сбитого в Тегеране украинского самолета, сообщил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом. «Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы черный ящик был быстро отправлен либо на Украину, либо во […]

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