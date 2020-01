Возле дома родителей Зеленского в Кривом Роге разрисовали памятник жертвам Холокоста – посол Израиля

18 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные зарисовали красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

Он опубликовал фото с камеры наблюдения и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, Нацполиции Украины и министерству иностранных дел с просьбой найти злоумышленника.

Лион указал, что памятник находится недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Please @AvakovArsen @MVS_UA @NPU_GOV_UA find the criminal, hete is the evidence! pic.twitter.com/XPAgCqVXC1

— Joel Lion (@ambassadorlion) January 19, 2020

В полиции области сообщили, что инцидент произошел в Центрально-городском районе Кривого Рога.

19 января по этому факту открыли уголовное производство. Правоохранители квалифицировали случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины – «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

