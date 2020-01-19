Возле дома родителей Зеленского в Кривом Роге разрисовали памятник жертвам Холокоста – посол Израиля

18 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные зарисовали красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
Он опубликовал фото с камеры наблюдения и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, Нацполиции Украины и министерству иностранных дел с просьбой найти злоумышленника.
Лион указал, что памятник находится недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Please @AvakovArsen @MVS_UA @NPU_GOV_UA find the criminal, hete is the evidence! pic.twitter.com/XPAgCqVXC1
— Joel Lion (@ambassadorlion) January 19, 2020
В полиции области сообщили, что инцидент произошел в Центрально-городском районе Кривого Рога.
19 января по этому факту открыли уголовное производство. Правоохранители квалифицировали случившееся по ст. 194 Уголовного кодекса Украины – «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 18 января в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные зарисовали красной краской текст на памятнике жертвам Холокоста. Об этом в Twitter сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. Он опубликовал фото с камеры наблюдения и обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову, Нацполиции Украины и министерству иностранных дел с просьбой найти злоумышленника. Лион указал, что памятник находится недалеко […]
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