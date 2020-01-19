В Омской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся

В Омской области водитель за рулем иномарки Subaru сбил пешехода на трассе, личность злоумышленника пока установить не удалось. Примечательно, что после ДТП житель скрылся с места аварии.
Инцидент произошел 19 января, около 6:55 часов в Большереченском районе, на трассе Омск – Тара. Неизвестный за рулем иномарки на большой скорости сбил пешехода, в результате полученных тяжелых травм 20-летний житель скончался на месте, не дождавшись медиков.
Личность подозреваемого на данный момент устанавливают сотрудники полиции, ведется расследование, устанавливаются подробности произошедшего.
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