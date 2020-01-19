Участники саммита по Ливии стремятся вернуть Хафтара за стол переговоров

Участники международного саммита по Ливии, открывшегося в Берлине в воскресенье, пытаются вновь вовлечь военачальника Халифу Хафтара в дипломатические усилия. Это происходит через несколько дней после того, как он вышел из переговорного процесса.

Ожидается, что Хафтар, войска которого, при поддержке Египта, ОАЭ и российских наемников, подходят к Триполи, примет участие в однодневном саммите, несмотря на то, что на днях он отказался от переговоров.

Турция направляет в Триполи войска, чтобы помощь международно признанному правительству Ливии оказать сопротивление наступлению Хафтара.

Неделю назад Хафтар покинул саммит, организованный Турцией и Россией, и пошел на новый виток эскалации в пятницу, когда восточные нефтяные порты были закрыты. Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что предприятия были закрыты по прямому приказу войск Хафтара. По оценкам корпорации, это приведет к сокращению производства нефти на 800 тысяч баррелей в день.

Это может нанести серьезный удар по Триполи, поскольку доходы от нефти идут через столицу. Месторождениям на юге страны, которые находятся под контролем Хафтара, также грозит закрытие.

«Мы призываем все заинтересованные стороны удвоить усилия, направленные на устойчивое прекращение враждебности, деэскалацию и постоянное прекращение огня», – говорится в проекте коммюнике, которое будет обсуждаться на саммите, согласно сообщению Reuters.

Более пяти лет в Ливии сосуществуют два соперничающих правительства – на востоке и западе страны. Хафтар, наиболее влиятельная фигура на востоке, в его стремлении захватить Триполи заручился поддержкой целого ряда зарубежных союзников. Поддержка усилий Триполи по отражению его наступления со стороны Турции превратила конфликт в опосредованную войну

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал саммит «отправной точкой» на пути к прекращению огня и блокированию импорта оружия.

«В ближайшие часы – не дни, а часы – европейские государства, которые верят в дипломатическое и политическое решение, должны немедленно потребовать, чтобы сегодняшние результаты начали реализовываться», – заявил он в беседе с журналистами в Берлине.

Проект коммюнике призывает все стороны призвать Национальную нефтяную корпорацию единственной структурой, уполномоченной продавать ливийскую нефть. Документ также призывает их воздержаться от атак на нефтяные предприятия.

Ожидается, что в саммите примут участие госсекретарь США Майк Помпео, а также лидеры европейских и арабских государств. Президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом мировые лидеры не будут пытаться стать посредниками в достижении соглашения о разделении полномочий между Хафтаром и главой международно признанного правительства Файезом Сарраджем.

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