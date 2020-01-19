В «Единой России» потребовали извинений от главы Чувашии за призыв «мочить» журналистов

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ревенко подчеркнул, что должность губернатора обязывает «максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли». «Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.
Депутат Госдумы призвал Игнатьева «как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом».
По словам Ревенко, из заявления Игнатьева следует, что «имелась в виду необходимость продвижения качественной и проверенной информации», чтобы в информационном пространстве и сознании людей «осталось меньше места для манипуляций и вбросов фейковых новостей».
«Вместе с тем, подобные формулировки недопустимы для представителя власти», – подчеркнул Ревенко.
По словам замсекретаря генсовета «Единой России», губернатор должен общаться в публичном поле так, «чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций».
Ранее Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, которые «пишут лишь бы заработать на разных схемах».
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