Никаких больше поцелуев: новое фото Энрике Иглесиаса с детьми

Свои выходные Энрике Иглесиас традиционно посвящает детям — близнецам Николасу и Люси, которым в декабре прошлого года исполнилось 2 года. И в совместных играх находится немало сюжетов для новых забавных снимков. Фото с детьми Энрике делится дозированно. И каждый новый кадр, опубликованный звездным папой, вызывает настоящий восторг у поклонников.

Сегодня певец поделился на своей страничке в Instagram сразу двумя фотографиями, иллюстрирующими, как проходит идеальный день отца и детей. На одной из них Энрике изображен лежащим на траве в то время, как Николас и Люси бегают около него.

Отдыхаем, — гласит хештег.

На другом снимке запечатлены водные процедуры. Энрике вместе с дочкой плавают в панорамном бассейне, с которого открывается впечатляющий вид на океан. Но даже он меркнет в сравнении с трогательным жестом маленькой Люси.

Пожалуйста, никаких больше поцелуев, —

подписал снимок Энрике, на котором пытается поцеловать малышку, сопроводив слова плачущими смайликами.

Трогательный снимок и не менее трогательная подпись не смогли не растопить сердца подписчиков — за первые же минуты фото набрали более полусотни тысяч лайков и тысячу восторженных комментариев.

Напомним, русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями — у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях — за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Я очень люблю свою жену. Дети только укрепили нашу связь. А что касается интима… все стало еще лучше, — — разоткровенничался тогда Энрике.

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