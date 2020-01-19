Витренко: У «Газпрома» нет суверенного иммунитета и его активы за рубежом можно забрать в счет погашения долга

Украина уверена в выполнении российским «Газпромом» обязательств по транзитному контракту, поскольку у российской компании нет суверенного иммунитета за границей и ее активы могут изыматься в счет возможного долга. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» сказал исполнительный директор «Нафтогазу України» Юрий Витренко.

«Что касается нашей уверенности в выполнении той стороной своих обязательств… Есть большая разница между невыполнением обязательств со стороны России как государства и невыполнением обязательств со стороны «Газпрома» как коммерческой компании. У «Газпрома» нет так называемого суверенного иммунитета, и его активы за рубежом (а таких активов много) можно забрать в счет погашения долга, что мы успешно начали делать и завершили бы в случае неподписания контракта о транзите газа», – заявил Витренко.

Он сказал, что, если бы «Газпром» мог «наплевать» на свои международные обязательства, его представители не подавали бы апелляций во всех юрисдикциях, где Украина начала арест активов компании.

«А у России везде есть очень высокооплачиваемые юристы, которые борются, используя каждую возможность и цепляясь за каждую букву. К слову, если бы на международные арбитражи можно было наплевать, то на нормандском саммите или в рамках трехсторонних переговоров русские не ставили бы первым условием отказ от арбитражей. То есть для них это была большая проблема, а для нас – серьезный аргумент в переговорах», – отметил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полную версию интервью

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу України» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен выплатить»Нафтогазу» $2,56 млрд. С 1 марта 2018 года на сумму долга «Газпрома» насчитывалась пеня.

«Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания активов «Газпрома» в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и Люксембурге.

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. 27 декабря НАК заявил, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже «Газпром» выплатил Украине в общей сложности $5 млрд.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. 30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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