ИИ помог обнаружить рак простаты

Международная команда исследователей сообщила, что с помощью искусственного интеллекта им удалось обнаружить рак простаты. Метод разрабатывался специалистами на протяжении длительного периода времени.
Известно, что система искусственного интеллекта обладает огромным потенциалом для удаления рака предстательной железы, предоставляя более точную диагностику и более эффективные методы лечения. Сотрудники Каролинского университета в Швеции и Университета Тампере в Финляндии изучили более 8 тысяч биопсий 1200 мужчин в возрасте от 50 до 69 лет. Проведенные работы позволили обучить искусственный интеллект определять рак простаты.
В рамках эксперимента авторы идеи испытали искусственный интеллект. Полученные данные показали, что в будущем система искусственного интеллекта вполне сможет заменить экспертов.
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