Ученые рассказали, как соль может помочь в лечении рака

19.01.2020, 18:30, Новости дня

Американские специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами, который в итоге показал, что соль может стать отличным помощником в ходе лечения рака.

По состоянию на сегодняшний день ученые всего мира сумели разработать огромное количество средств, направленных на борьбу с раком. Большая часть из них является токсичной для здоровых тканей, поэтому их использовать в медицине нельзя. Также некоторые препараты являются не эффективными. Однако это все же не мешает ученым продолжать поиски эффективных способов борьбы с раком. Авторами недавно проведенного исследования выступили эксперты из университета Джорджии в США. В рамках эксперимента специалисты использовали наночастицы соли для доставки в организм человека лекарства.

Результаты эксперимента показали, что соль не только способствует замедлению прогрессирования рака, но еще и не вредит здоровым тканям.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливийцы «должны сами решить, каким будет их будущее». «Как будто партнеры с сайта МИД РФ позаимствовали», – написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив смеющийся смайлик. Напомним, Помпео призвал все стороны в Ливии воспользоваться международной конференцией в Берлине, чтобы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика