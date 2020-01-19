Ученые рассказали, как соль может помочь в лечении рака

Американские специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами, который в итоге показал, что соль может стать отличным помощником в ходе лечения рака.
По состоянию на сегодняшний день ученые всего мира сумели разработать огромное количество средств, направленных на борьбу с раком. Большая часть из них является токсичной для здоровых тканей, поэтому их использовать в медицине нельзя. Также некоторые препараты являются не эффективными. Однако это все же не мешает ученым продолжать поиски эффективных способов борьбы с раком. Авторами недавно проведенного исследования выступили эксперты из университета Джорджии в США. В рамках эксперимента специалисты использовали наночастицы соли для доставки в организм человека лекарства.
Результаты эксперимента показали, что соль не только способствует замедлению прогрессирования рака, но еще и не вредит здоровым тканям.
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