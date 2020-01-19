Актер Алексей Панин разделся в Крыму и назвал его «украинским»

Известный российский актер Алексей Панин показал в своем микроблоге в Instagram обнаженный снимок. В кадре артист вместе с девушкой позирует обнаженным на берегу Черного моря в Крыму.
Кадр Алексей Панин сопроводил хештэгами «Украина» и «Крым», а в подписи процитировал слова известного индийского философа Ошо. «Бунт имеет отношение к изменению вашего сознания, вашему молчанию, вашему существу. Это духовные метаморфозы. И каждый, кто проходит через бунт, не борется ни с кем иным, он борется только со своей собственной темнотой», — написал Панин.
Поклонники написали, что у актера очень красивая спутница и принялись расспрашивать его, что именно он хотел сказать словами об Украине и Крыме. Тем не менее, ответа фолловеры пока не дождались.
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