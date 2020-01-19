В Перми мужчина выпал из окна пятого этажа

В Перми молодой житель выпал из окна пятого этажа, сообщают местные издания со ссылкой на правоохранителей. Как отметили очевидцы происшествия, пострадавшего обнаружили на козырьке подъезда.

Инцидент произошел накануне вечером, а заметившие выпавшего из окна мужчину местные жители вызвали работников скорой помощи и полицию. С травмами, характерными при падении с высоты, местного жителя доставили в больницу, его состояние оценили, как тяжелое.

Подробности произошедшего на данный момент устанавливают правоохранители, сведений касательно состояния пострадавшего нет.

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