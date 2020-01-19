Кривонос о захвате Крыма Россией: Мы должны были показать «зубы», враг всегда уважает силу

Если бы в 2014 году Украина с оружием в руках защищала Крым от аннексии, Россия бы не смогла оккупировать полуостров. Такое мнение бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью «Радіо Свобода».

«Вполне вероятно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло бы. Когда россияне увидели бы, что вошли свежие [украинские] части, а части ВДВ (воздушно-десантные войска. – «ГОРДОН») были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе», – сказал он.

Генерал рассказал, что он присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году.

«Они четко указывали, что, если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкое противодействие, то операция [по захвату полуострова], скорее всего, завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены. …Я считаю, что мы должны были показать «зубы», огрызнуться. Почему враг всегда уважает силу? И история показывает, что непосредственно россияне, когда получают жесткий отпор, делают «откат» назад и начинают искать новые пути», – объяснил Кривонос.

Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков зашли в Крым в ночь на 23 февраля 2014 года. Президент РФ Владимир Путин признал, что это были представители российских силовых структур. После этого Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возлюбленная одного из самых ярких и эпатажных экс-участников скандального реалити-шоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского объяснила, почему у них нет детей. По словам Дарьи, у них с избранником были серьёзные планы на совместную жизнь, но на данном этапе они «взяли паузу». Венцеслав Венгржановский запомнился зрителям проекта «нестандартным» поведением и высказываниями, из-за которых многие не воспринимали его серьёзным […]