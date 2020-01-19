В Иране идентифицировали тела 169 погибших во время крушения самолета МАУ

По состоянию на 19 января идентифицированы тела 169 из 176 человек, погибших во время крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщили в судебно-диагностическом центре Тегерана, пишет агентство Fars.

Тела 150 погибших, в том числе 11 украинцев, которые были на борту самолета, переданы их семьям, проинформировали в ведомстве.

Согласно сообщению, речь идет о телах тех погибших, чьи родственники передали генетический материал для ДНК-анализа.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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