Эксперты оценили один из методов защиты пива от вспенивания

19.01.2020, 18:14, Новости дня

Группа исследователей из Дании заявила, что постукивание по банке с пивом вовсе не защищает напиток от вспенивания.

На протяжении длительного времени люди считали миф о защите пива от вспенивания после постукивания по банке реальным. Более того, данный миф продолжал бы свое существование, если бы до него не добрались физики из Дании, которые решили провести столь необычный эксперимент. Они использовали тысячи банок, разделив их предварительно на четыре группы. В итоге специалисты отметили, что постукивание по банке с пивом не оказывает никакого влияния на сам напиток.

Авторы эксперимента рассказали, что сами ожидали увидеть тот эффект, о котором все говорили, однако после постукивания по банке газ напитка начал активно выделяться и образовывать быстрорастущие пузырьки. Таким образом, популярный миф был развенчан специалистами.



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