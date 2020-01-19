Изучен вред показного дружелюбия на работе

Научные сотрудники Университета Аризоны доказали, что показное дружелюбие на работе приводит к негативным последствиям в виде эмоционального истощения.
В ходе проведенного исследования ученые анализировали две существующие стратегии поведения людей на работе. Первая стратегия получила название «поверхностных» эмоций, поскольку, согласно ей, люди на работе выстраивали отношения с коллегами с целью получения какой-то выгоды. Вторая стратегия основывалась на том, что сотрудники выстраивали отношения, исходя из своих настоящих и искренних чувств и эмоций. Затем эксперты общались с людьми, которые использовали в рабочих отношениях ту или иную стратегию, и выясняли их эмоциональное состояние.
Оказалось, что показное дружелюбие крайне негативно отражается на эмоциональном состоянии человека и может привести к развитию депрессии.
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