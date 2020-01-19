Изучен вред показного дружелюбия на работе

19.01.2020, 18:14, Новости дня

Научные сотрудники Университета Аризоны доказали, что показное дружелюбие на работе приводит к негативным последствиям в виде эмоционального истощения.

В ходе проведенного исследования ученые анализировали две существующие стратегии поведения людей на работе. Первая стратегия получила название «поверхностных» эмоций, поскольку, согласно ей, люди на работе выстраивали отношения с коллегами с целью получения какой-то выгоды. Вторая стратегия основывалась на том, что сотрудники выстраивали отношения, исходя из своих настоящих и искренних чувств и эмоций. Затем эксперты общались с людьми, которые использовали в рабочих отношениях ту или иную стратегию, и выясняли их эмоциональное состояние.

Оказалось, что показное дружелюбие крайне негативно отражается на эмоциональном состоянии человека и может привести к развитию депрессии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ливийцы «должны сами решить, каким будет их будущее». «Как будто партнеры с сайта МИД РФ позаимствовали», – написала Захарова на своей странице в Facebook, добавив смеющийся смайлик. Напомним, Помпео призвал все стороны в Ливии воспользоваться международной конференцией в Берлине, чтобы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика