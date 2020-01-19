Канделаки заметила «перевоспитание» Макгрегора после поражения от Нурмагомедова

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала результаты боя между ирландским бойцом Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
«Ну что, новый Конор преподносит сюрпризы: не пьет алкоголь, не хамит и не использует шутки ниже плинтуса, а в клетке зол ровно столько времени, сколько требуется для победы. В случае с Серроне – ровно 40 секунд. Ну а сцена после нокаута, когда МакГрегор обнял побежденного Серроне, лично для меня говорит об одном: мы увидели перерожденного ирландца», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.
«Неужели это Хабиб его так перевоспитал?)» – предположила она.
«Посмотрим, хватит ли Конору мотивации, чтобы вновь взойти на Олимп. Будем откровенны: мы же хотим снова увидеть бой МакГрегор – Нурмагомедов», – добавила Канделаки.
Напомним, Макгрегор вернулся в UFC после поражения от Нурмагомедова, нокаутировав американца Дональда Серроне в первом раунде. После победы ирландец заявил, что хотел бы провести реванш с Нурмагомедовым.
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