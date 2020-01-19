«Атлетико» проиграл «Эйбару», «Реал» победил «Севилью». Результаты 20-го тура чемпионата Испании

19.01.2020, 18:06, Новости дня

17-го и 18 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.

17 января

«Леганес» – «Хетафе» – 0:3

Голы: Кабрера, 12, Максимович, 21, Мата, 33

18 января

«Леванте» – «Алавес» – 0:1

Гол: Видаль, 64

«Реал» – «Севилья» – 2:1

Голы: Каземиро, 57, 69 – де Йонг, 64

«Осасуна» – «Вальядолид» – 0:0

«Эйбар» – «Атлетико» – 2:0

Голы: Бургос, 10, Эспозито, 90

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com

Еще пять поединков 20-го тура чемпионата Испании пройдут 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 17-го и 18 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги. 17 января «Леганес» – «Хетафе» – 0:3 Голы: Кабрера, 12, Максимович, 21, Мата, 33 18 января «Леванте» – «Алавес» – 0:1 Гол: Видаль, 64 «Реал» – «Севилья» – 2:1 Голы: Каземиро, 57, 69 – де Йонг, 64 «Осасуна» – «Вальядолид» – 0:0 «Эйбар» – «Атлетико» – 2:0 Голы: Бургос, 10, Эспозито, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика