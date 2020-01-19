«Атлетико» проиграл «Эйбару», «Реал» победил «Севилью». Результаты 20-го тура чемпионата Испании

17-го и 18 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.
17 января
«Леганес» – «Хетафе» – 0:3
Голы: Кабрера, 12, Максимович, 21, Мата, 33
18 января
«Леванте» – «Алавес» – 0:1
Гол: Видаль, 64
«Реал» – «Севилья» – 2:1
Голы: Каземиро, 57, 69 – де Йонг, 64
«Осасуна» – «Вальядолид» – 0:0
«Эйбар» – «Атлетико» – 2:0
Голы: Бургос, 10, Эспозито, 90
Турнирная таблица Ла Лиги:
Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com
Еще пять поединков 20-го тура чемпионата Испании пройдут 19 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 17-го и 18 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги. 17 января «Леганес» – «Хетафе» – 0:3 Голы: Кабрера, 12, Максимович, 21, Мата, 33 18 января «Леванте» – «Алавес» – 0:1 Гол: Видаль, 64 «Реал» – «Севилья» – 2:1 Голы: Каземиро, 57, 69 – де Йонг, 64 «Осасуна» – «Вальядолид» – 0:0 «Эйбар» – «Атлетико» – 2:0 Голы: Бургос, 10, Эспозито, […]
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