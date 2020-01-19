В мире: Объявление о начале «ликвидации» Украины сильно запоздало

Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, сообщила Юлия Тимошенко. И, хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам нет шансов на самостоятельную политику.

Бывший украинский премьер-министр, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».

«Мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне», – цитировало экс-премьера агентство РИА Новости. На данный момент Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности, заключила Тимошенко.

«Удивительно, что Юлия Тимошенко, которая приложила для установления внешнего кураторства огромные усилия и заработала на этом очень солидные средства (или, по крайней мере, ей дали возможность заработать), сегодня, оказавшись аутсайдером, сделала правильное заявление. Похоже, она понимает, что это единственный способ вернуться в украинскую политику. Ведь терпение людей не безгранично», – комментируя заявление экс-премьера, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Франц Клинцевич.

В заявлении Тимошенко, которое может выглядеть как прозрение или раскаяние, ключевыми словами являются слова «ресурсы» и «собственность», – отмечают эксперты. «Юлия Владимировна в данном случае продолжает развивать свою основную политическую тему – противодействие открытию рынка земли», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Василий Стоякин.

Еще в декабре «Батькивщина» вместе с националистами из партии «Свобода» начала кампанию протеста, которая продолжилась на минувшей неделе. Поводом стало принятие Верховной радой законопроекта, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. «У Тимошенко эта тема остается основной, и она продолжает активно в этом направлении работать», – отметил Стоякин. Политолог полагает, что не следует ждать каких-то далеко идущих последствий громкого заявления экс-премьера.

Но что очевидно – адресатом обвинения, хотя в нем и упомянут весь период украинской независимости, следует считать нынешнего президента. «Естественно, это в значительной степени адресовано Владимиру Зеленскому, при котором имеет место правительство Алексея Гончарука, которое ни черта не понимает в экономике. Кто сейчас управляет украинской экономикой, вообще, совершенно непонятно – люди вроде Гончарука совершенно точно ничем управлять не могут», – заметил Стоякин.

Малый управленческий опыт Зеленского и Гончарука (который, как известно, едва не лишился поста премьера из-за довольно нелепой истории) стали козырем для Тимошенко. Еще накануне выборов в Раду она призывала обезопасить страну от некомпетентности будущего президента. На недавнюю просьбу об отставке Гончарука экс-руководительница правительства отреагировала незамедлительно: «Эту власть всю надо снимать, начиная с некомпетентного президента и кончая каждым некомпетентным чиновником, которых он привел».

В предыдущих и нынешних заявлениях Тимошенко, в первую очередь, проглядывают интересы олигархических структур, в их борьбе против других структур, поддерживающих «команду Зеленского», полагает телеведущий Владимир Соловьев.

«По большому счету отличия между Тимошенко и Зеленским – стилистические. По своей сути, что один, что другая представляют интересы разнообразных олигархических групп.

Конфликт между Тимошенко и Зеленским – не в отношении к земле, а в столкновении интересов этих групп. Для этого типа политиков важно не то, что именно будет с землей, а то, кому она достанется», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД. «Просто Юлия Тимошенко уже давно в этом бизнесе, давно в него интегрирована, и уже по праву, сама может считаться олигархом, – отметил собеседник. – Зеленский же пока только набирает финансовый капитал, в то время как с политическим капиталом уже проблемы: должность есть, а авторитет он теряет с большой скоростью».

Понятно, почему Тимошенко решила заработать очки на протестах против отмены моратория на продажу земли. Согласно опросу, который провела в октябре прошлого года украинская социологическая служба «Рейтинг», против отмены моратория выступили 53% украинцев, и куда большее число ­– 69% против продажи земель иностранцам.

Правда, как отмечают критики, Тимошенко выглядит довольно странно в роли главного борца с распродажей украинских черноземов. Ведь еще в 2008 году именно под ее руководством кабмин внес в Раду законопроект о рынке земли. Это документ должен был отменить мораторий на куплю-продажу, и разрешить покупку земельных участков не только украинским, но и иностранным гражданам. Законопроект был отозван уже при Януковиче правительством Николая Азарова, но до этого кабинет Тимошенко сделал довольно много для упрощения продажи земли. Например, в 2009-м был объявлен бессрочным упрощенный порядок оформления актов на землевладение. «Вообще, гибкое отношение украинских политиков к земельному вопросу – это довольно забавная история. Они довольно часто меняют свою позицию», – отметил Владимир Соловьев.

Впрочем, уверен Василий Стоякин, «Тимошенко не собиралась открывать рынок земли, и добиваться вступления земельного закона в силу». «Это было требование Международного валютного фонда для получения кредита. Законопроект разрабатывался исключительно для того, чтобы удовлетворить требования МВФ», – отметил украинский эксперт.

Но это как раз может свидетельствовать о том, что Тимошенко как минимум не протестовала против внешнего управления Украиной – в данном случае со стороны МВФ. Также, как отметил Владимир Соловьев, «хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко в свое время возглавила так называемый «поход в НАТО». «По большому счету, это уже было сдачей большей части суверенитета», – отметил Соловьев.

Еще в январе 2008 года премьер Тимошенко совместно с президентом Виктором Ющенко и спикером Рады, которым тогда был Арсений Яценюк, направили в штаб-квартиру НАТО официальное заявление украинской власти о присоединении к Плану действий относительно членства в альянсе. От своей пронатовской линии Тимошенко не отступала. Упомянутый Соловьевым «поход» в альянс лидер «Батькивщины» вела, в частности, во время избирательной кампании 2014 года, когда она призывала немедленно провести референдум о вступлении в НАТО для «защиты от агрессии».

«Хотелось бы напомнить, что Юлия Тимошенко давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины», – констатировал Соловьев.

К слову заметим, что критике за сдачу украинского экономического суверенитета «патриот» Тимошенко в начале 2010-х годов подвергалась, в том числе со стороны «Партии регионов» (которую сейчас принято считать едва ли не «пятой колонной Кремля»). Показательно заявление, которое в 2013 году сделал нардеп-регионал Ярослав Сухой в комментарии «Украинской правде»: «Высокие цены на газ для Украины, которые достались нам в наследство от Юлии Тимошенко, убивают национальный суверенитет и ставят страну на колени. Соглашение Юлии Тимошенко по газу от 2009 года противоречит национальным интересам».

То, что сейчас Тимошенко подняла на щит идею борьбы с внешним управлением – это ее последняя попытка «запрыгнуть в уходящий поезд» украинской политики, и восстановить свое реноме, полагает сенатор Франц Клинцевич. «Не думаю, что она способна «спасти Украину», или решить проблемы украинских граждан», – добавил собеседник.

Само высказывание экс-премьера можно охарактеризовать фразой «поздно спохватились», отметил в свою очередь, Владимир Соловьев. Зимой 2018 года экс-министр экономики Украины Виктор Суслов констатировал в эфире телеканала NewsOne: валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов, и если Киев прекратит сотрудничество с МВФ, он перестанет получать поддержку от Евросоюза и других международных партнеров. С тех пор ситуация не переменилась.

Но то, что Тимошенко подняла вопрос о выходе из-под внешнего западного управления, свидетельствует о том, что такой общественный запрос на Украине существует, отметил Клинцевич. Украинское общество уже имело возможность убедиться, что западное кураторство ничего не принесло формально независимой Украине – «вся украинская продукция, кроме сырья, Западу не нужна, надежд на то, что эта продукция попадет на европейский рынок, нет», подчеркнул сенатор. Клинцевич уверен:

«Украина нужна Западу исключительно как анти-Россия, не больше».

С другой стороны, участие в евразийских структурах – ЕАЭС и других объединениях стран СНГ, могло бы оживить украинскую экономику, пребывающую в постоянном кризисе, отметил собеседник. «Единственный способ спасения Украины – это восстановление отношений с Россией», – подчеркнул Клинцевич. По его мнению, «из команды Зеленского стали поступать сигналы о желательности восстановления отношений с Россией». «Но из этого не следует, что нынешняя украинская власть избавится от влияния американских кураторов», – заключил сенатор.

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Последнее: Украина попала под внешнее кураторство, все используют ее как хотят, сообщила Юлия Тимошенко. И, хотя громкие слова относятся ко всему периоду независимости Украины, у критической атаки есть конкретный адресат – президент Зеленский. Эксперты отмечают: у Тимошенко нет оснований выступать в роли борца с внешним управлением, а у самой Украины на многие годы выплат по кредитам […]