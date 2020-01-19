Советский разведчик рассказал о встрече поляками Красной армии в 1945 году

Жители Польши в 1945 году с большой радостью встречали Красную армию, которая в тот период продолжала освобождение их страны от сил нацистской Германии. «Народ был очень рад, и надеялся, что боевые действия вскоре прекратятся», — отметил известный советский разведчик, Герой РФ Алексей Ботян в беседе с изданием РИА Новости.

Поскольку поляки очень ждали прихода Красной армии, они также рассчитывали, что война закончится в ближайшие сроки. Стоит отметить, что Алексей Ботян прославился тем, что являлся руководителем операции по освобождению польского Кракова от фашистской армии в конце 1944 – начале 1945 года.

В заключительные недели Великой отечественной войны группа разведчика была перенаправлена в тыл врага на оккупированные территории Чехословакии.

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Последнее: Жители Польши в 1945 году с большой радостью встречали Красную армию, которая в тот период продолжала освобождение их страны от сил нацистской Германии. «Народ был очень рад, и надеялся, что боевые действия вскоре прекратятся», — отметил известный советский разведчик, Герой РФ Алексей Ботян в беседе с изданием РИА Новости. Поскольку поляки очень ждали прихода Красной […]