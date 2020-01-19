Тбилиси разругался с конгрессменом США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

Власти Грузии резко ответили американскому конгрессмену Марквейну Маллину, который на фоне проблем у компании Frontera Eastern Georgia в письме премьер-министру Георгию Гахария обвинил республику в «отклонении от демократических ценностей и экономического процветания», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский сообщил о том, что конгрессмен выступил «предвзято». По его словам, позиция американского конгрессмена «связана с интересами определенной компании».
Георгий Вольский заявил, что отношения США и Грузии находятся на «небывало высоком уровне» в политической, экономической, финансовой, военной сферах.
Что касается Frontera Eastern Georgia, ее дело находится в Стокгольмском арбитраже, где ведется коммерческое разбирательство с Грузинской Международной корпорацией нефти и газа, отметил зампред парламента.
Грузинские СМИ и экономические эксперты отмечают также, что конгрессмен Маллин, выступивший в защиту компании Frontera, является ее официальным лоббистом.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года американская компания Frontera Eastern Georgia, которая еще три года назад сообщила, что обнаружила в Грузии запасы газа на 5 трлн кубометров, под Новый год массово увольняла сотрудников.
Frontera работает в Грузии с середины 1990-х. Заявления об огромных запасах газа с самого начала вызвали сомнения. Тогдашний вице-премьер Каха Каладзе, нынешний мэр Тбилиси, говорил, что при обновлении лицензии данная компания ничего не сообщала об обнаружении триллионов кубометров газа и намерений инвестировать деньги в добычу.
Президент компании Стив Никандрос, объявлявший о триллионах кубов газа в Грузии, говорил, что тот будет направлен в Турцию и страны Восточной Европы.
Несколько лет назад Frontera заключила соглашение с украинским Нафтогазом, пообещав поставки сжиженного газа со своих объектов в Грузии.
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Последнее: Власти Грузии резко ответили американскому конгрессмену Марквейну Маллину, который на фоне проблем у компании Frontera Eastern Georgia в письме премьер-министру Георгию Гахария обвинил республику в «отклонении от демократических ценностей и экономического процветания», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский сообщил о том, что конгрессмен выступил «предвзято». По […]
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