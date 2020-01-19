Иран решил самостоятельно изучить данные черного ящика сбитого украинского «Боинга»

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что «черный ящик» сбитого под Тегераном самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» изучают иранские эксперты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

Резаифар опроверг сообщения о том, что бортовые самописцы исследуются в Украине.

«Мы пытаемся прочитать „черные ящики“ здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну», — сказал Резаифар.

Накануне сообщалось, что иранские власти передадут бортовые самописцы Украине.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. Все они погибли.

Иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет.

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