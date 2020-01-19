Иран готовится запустить в космос два собственных спутника

Иран готовится запустить в космос два искусственных спутника Земли, которые уже прошли испытания. Об этом сообщил в Twitter министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
Он заявил, что вскоре они будут доставлены на стартовую площадку, однако о планируемом времени пуска не сообщил. По словам министра, это будет «важным шагом в области исследований».
По информации иранских СМИ, речь идет о 90-килограммовых спутниках Zafar. Они оснащены четырьмя цветными камерами высокого разрешения и в космосе будут отслеживать и передавать данные о природных ресурсах и развитии сельского хозяйства и окружающей среды.
Ранее Иран неоднократно заявлял, что его спутниковая программа преследует только научные и гражданские цели.
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