Посольство Украины в Великобритании потребовало исключить трезубец из списка экстремистских символов

Посольство Украины в Великобритании потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и извинится.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного антитеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из пособия и были принесены официальные извинения», — говорится в сообщении посольства.

Руководство по экстремизму было обнародовано Guardian 17 января. Помимо трезубца там фигурирует символика украинского батальона «Азов». В пособие включена символика леворадикальных и праворадикальных движений, а также других организаций, в частности, Greenpeace и Peta.

