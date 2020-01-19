Эрдоган призвал Путина покончить с «агрессивным поведением» военного лидера Ливии Хафтара

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, который отказался подписать соглашение о перемирии, продемонстрировал, что является сторонником военного решения конфликта в Ливии, и с этим должно быть покончено. Об этом Эрдоган заявил на встрече с Путиным.

«Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия. Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина Сарраджа <глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж — The Insiedr>, чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное, он выполнил свою задачу. Но, с другой стороны, Хафтар не подписал соглашение, это показывает, что Хафтар является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Ливии должен быть обеспечен мир и спокойствие. «Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу», — сказал президент Турции.

В воскресенье в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель проходит международная конференция по Ливии. Согласие на участие в ней выразили и Саррадж, и Хафтар.

Ранее встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон во главе с Хафтаром и Сарраджем под эгидой России и Турции прошла в Москве. Предполагалось, что на ней должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии. Однако, подпись под документом поставил только Саррадж.

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