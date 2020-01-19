Помпео выразил возмущение президенту Египта в связи со смертью гражданина США в египетской тюрьме

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Берлинского саммита и выразил возмущение в связи с бессмысленной и трагической гибелью американского гражданина Мустафы Кассема в Египте. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
Ранее в этом месяце американские власти подтвердили гибель Кассема в египетской тюрьме, где он содержался с 2013 года. США подчеркнули, что намерены и в дальнейшем выражать озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Египте.
Агентство Reuters отмечает, что в сообщении администрации президента Египта о встрече не упоминается дело Кассема.
Как сообщается, обсуждая тему Ливии, госсекретарь и президент Сиси согласились, что необходимо срочное достижение прекращения огня и возвращение к политическому процессу при содействии ООН. При этом Помпео отметил дестабилизирующиие последствия иностранного влияния в Ливии, сообщила Ортагус.
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Русская служба «Голоса Америки»
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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Берлинского саммита и выразил возмущение в связи с бессмысленной и трагической гибелью американского гражданина Мустафы Кассема в Египте. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Морган Ортагус. Ранее в этом месяце американские власти подтвердили гибель Кассема в египетской тюрьме, где он содержался […]
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