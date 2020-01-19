CounterPunch о российском «вмешательстве» — если оно и есть, США «получают по заслугам»

Если проверить все факты, «вмешательство» РФ в американские выборы кажется гораздо менее масштабным, чем это пытаются представить некоторые СМИ в США: скромная рекламная кампания в Facebook, за которой стояла одна российская частная компания, вряд ли повлияла на исход выборов американского президента, пишет CounterPunch. Между тем, даже если это можно считать российской операцией», Вашингтон на деле просто «получает по заслугам» — ведь США в прошлом много раз предпринимали в отношении Москвы такие шаги, которые можно рассматривать лишь как «акты агрессии».



Reuters

Россия — «а вернее, не правительство этой страны, а базирующаяся там частная компания, занимающаяся раскруткой в интернете» — действительно потратила $100 тыс. на рекламу в Facebook с целью повлиять на результат выборов 2016 года, пишет CounterPunch. Однако, подчёркивает обозреватель издания, политической в итоге оказалась лишь небольшая часть этой рекламы, да и та была как в пользу Дональда Трампа, так и в пользу Хиллари Клинтон — не говоря уже о том, что такой скромный рекламный бюджет просто не может сыграть роли в выборах, в которые было вложено $6,8 млрд. Все эти обстоятельства, впрочем, никак не повлияли на настрой отдельных американских СМИ, которые ранее на протяжении трёх лет ежедневно писали о «российском деле», закончившимся «пшиком», а ныне предупреждают публику о том, что РФ повторит свою кампанию и на новых выборах президента США в 2020 году.

Аналогичное мнение выражают и власти страны: в частности, в опубликованном в ноябре прошлого года официальном заявлении глав спецслужб администрации Трампа говорилось, что «Россия, Китай, Иран и прочие страны-изгои все будут пытаться вмешаться в процесс голосования или повлиять на мнения избирателей» на предстоящих выборах, продолжает обозреватель CounterPunch. Вместе с тем, как отмечает журналист, «даже при условии, что мы отбросим вопрос о том, мудро ли будет верить американскому правительству на слово — а это будет не мудро, — если РФ и вмешается в нашу политику, то мы сами напросились».

Соединённые Штаты на протяжении своей истории регулярно совершали посягательства на Советский Союз, совершая на него нападки, организуя саботаж и подрывая авторитет Москвы, убеждён автор. По мнению журналиста, именно вмешательство Вашингтона стало одним из главных факторов, приведших к распаду СССР в 1991 году — а значит, российское правительство и даже государственный строй нынешней России, «возможно, даже и не существовал бы, если бы не США».

«Представьте, что вы — один из новоиспечённых лидеров РФ сразу после Октябрьской революции 1917 года. У вас полон рот забот, и вам уж точно не нужно вторжение десятков тысяч солдат под руководством США в вашу новую страну, в которой творится бардак, и большая часть которой пребывает в примитивном и нищем состоянии, — пишет автор. — Но именно такая доля этим русским лидерам и досталась. А на то, чтобы прогнать наши войска, им понадобилось три года. Это несколько сильнее попахивает вмешательством, чем реклама в Facebook».

Во время Второй Мировой войны США и СССР сообща боролись против Германии — однако «никчёмные американцы» три долгих года «тянули резину», прежде чем открыть второй фронт, и «спокойно ждали, пока советские граждане миллионами погибали», говорится в материале CounterPunch. Как говорил в 1984 году в одном из интервью советский военачальник и ветеран ВОВ Иван Кузовков, президент США Франклин Рузвельт намеренно сделал так, чтобы тяготы и лишения войны взвалил на свои плечи советский народ, и надеялся, что СССР оберут до нитки.

В 1962 году американский президент Джон Кеннеди «чуть не довёл мир до Третьей Мировой» из-за того, что СССР разместил на Кубе, «в 90 милях от штата Флорида», свои ракеты, пишет автор. Между тем, двумя годами ранее Советский Союз сбил американский разведывательный самолёт U-2 и арестовал его пилота Гэри Пауэрса — но, несмотря на то, что это был «акт агрессии», а холодная война была в самом разгаре, Москва предпочла закрыть на этот инцидент глаза, подчёркивает журналист. «Представляете, что было бы, если бы РФ сделала с нами то же самое?», — пишет он.

В 1982 году президент США Рональд Рейган дал добро на операцию ЦРУ по взрыву на советской территории газопровода, отмечается в материале. «Чтобы саботировать снабжение советских городов газом, лишить страну поступающей с Запада валюты и навредить её экономике, программное обеспечение газопровода, которое должно было управлять насосами, турбинами и клапанами, запрограммировали таким образом, чтобы оно через достаточно долгий срок выдало ошибку и изменило параметры скорости прокачки насосов и клапанов, дабы давление повысилось до уровня, который не выдержали бы трубы и сварочные швы газопровода», — цитирует CounterPunch воспоминания об этой операции одного из бывших членов Совбеза США при Рейгане. Итогом операции стал экономический ущерб, большой вред для окружающей среды, а также «самый большой неядерный взрыв, который можно было наблюдать из космоса», говорится в статье. «Уничтожение газопровода, аналогичного Трансаляскинскому нефтепроводу — это штука слегка более эффектная, чем публикация электронной переписки Национального комитета Демократической партии. Вот только никаких доказательств тому, что эту публикацию организовала Москва, нет», — иронизирует обозреватель CounterPunch.

В 1983 году над северо-восточной частью СССР был сбит лайнер авиакомпании Korean Airlines, который отключил транспондер и не подчинился требованиям советских военных покинуть запретную зону воздушного пространства страны, повествует автор. Корейский лайнер проник вглубь советской территории, пролетев по ней 587 км, что «стало мировым рекордом среди «заблудившихся» самолётов», подчёркивает он. Как пишет журналист, хотя наверняка это не известно, учитывая тесные связи, существовавшие на тот момент между Южной Кореей и США, авиакомпания скорее всего дала согласие на установку на борт лайнера шпионских камер высокого разрешения — «и рискнула жизнями пассажиров в расчёте на то, что русские не станут стрелять по гражданскому самолёту».

Администрация Рейгана, меж тем, организовала и другой акт «экономического саботажа» в отношении Москвы: зная, что главными экспортными товарами СССР были нефть и газ, Вашингтон подговорил Саудовскую Аравию нарастить добычу «чёрного золота», в результате чего советская экономика вошла в «штопор», тогда как эр-Рияду помогли избежать такой участи за счёт американских налогоплательщиков, рассказывает автор. «Если бы РФ нарочно спровоцировала бы финансовый кризис 2008-2009 годов лишь для того, чтобы нас поворошить, мы бы это восприняли как акт агрессии», — убеждён журналист.

Наконец, в 1991 году США «добились своего» — СССР распался, а РФ «перешла к рыночному капитализму», пишет автор. «По идее, американцы должны были протянуть руку помощи, — говорится в статье. — И они ведь действительно отправили денег — в виде взяток для крохотной кучки бывших функционеров в окружении первого постсоветского президента РФ Бориса Ельцина, из которых вскоре вырос новый класс жестоких олигархов. Обычным же россиянам не досталось ничего. По разным оценкам, в результате крушения социалистического строя и бездействия международного сообщества от голода и других напастей погибли от 2,5 до 3 миллионов россиян». «Вот вам и вмешательство! Американцы изо всех сил пытались уничтожить СССР, а когда им это удалось, когда вмешательство с их стороны стало бы правильным и нужным шагом, они бросили Россию умирать», — возмущается обозреватель CounterPunch.

В конечном счёте обеспокоенность США в связи с вмешательством Москвы в американскую политику кажется либо «психологической проекцией», либо «воздаянием по заслугам», подытоживает журналист.

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Последнее: Если проверить все факты, «вмешательство» РФ в американские выборы кажется гораздо менее масштабным, чем это пытаются представить некоторые СМИ в США: скромная рекламная кампания в Facebook, за которой стояла одна российская частная компания, вряд ли повлияла на исход выборов американского президента, пишет CounterPunch. Между тем, даже если это можно считать российской операцией», Вашингтон на деле […]