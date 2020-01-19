Зафиксирован рекордный приток иностранцев в российский госдолг

В 2019 году приток иностранного капитала в государственный долг РФ стал рекордным за всю историю наблюдений, свидетельствует статистика Банка России.
В общей сложности за прошлый год нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 млрд долларов, пишет «Российская газета».
Интерес зарубежных инвесторов произошел на волне спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики, а также низкой инфляции в нашей стране.
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 млрд долларов.
Прошлогодний результат существенно отличается от аналогичного показателя за 2018 год, когда был зафиксирован отток капитала в размере 5,3 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ удивляет Запад экономической стабильностью.
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Последнее: В 2019 году приток иностранного капитала в государственный долг РФ стал рекордным за всю историю наблюдений, свидетельствует статистика Банка России. В общей сложности за прошлый год нерезиденты вложили в российский госдолг 22,2 млрд долларов, пишет «Российская газета». Интерес зарубежных инвесторов произошел на волне спроса на активы развивающихся рынков, ослабления санкционной риторики, а также низкой инфляции […]
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