Адвокаты просят не назначать замглавы ГБР экс-защитника Януковича Бабикова

Украинские адвокаты просят не назначать заместителем главы Государственного бюро расследований бывшего защитника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Об этом говорится в письме адвокатов, в том числе защитников Героев Небесной сотни, на имя украинского президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном 18 января на Facebook-странице Адвокатской совещательной группы.

«Хотим привлечь внимание к крайне опасной ситуации, которая сложилась вокруг конкурса на должность заместителей директора ГБР. После назначения и .о. директора Ирина Венедиктова отметила, что ГБР требует перезагрузки и восстановления доверия со стороны общества. Однако первые шаги на этом посту дают прямо противоположный результат… Последняя информация – о вероятном назначении адвоката Януковича (Александра Бабикова) заместителем директора ГБР – все это не добавляет доверия ведомству. К сожалению, отсутствие прозрачности обычно и приводит к подобным результатам. Обращаем ваше внимание, что назначение Александра Бабикова не представляется возможным. И не только потому, что это вообще морально недопустимо и страшно звучит. Адвокат Януковича будет курировать расследование дел Майдана… Это уже уничтожает доверие к ГБР вдребезги – как со стороны потерпевших, со стороны следователей, так и доверие общества в целом», – сказано в письме.

Адвокаты подчеркивают, что у Бабикова есть «очевидный прямой конфликт интересов».

«Уголовные производства, в которых он защищал своего клиента – Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого – клиента руководителя этих следователей – нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции», – продолжили авторы письма.

Они добавили, что позиция, которую Бабиков «формировал и отстаивал длительное время», вступает в противоречие со служебными полномочиями заместителя ГБР.

«То есть, такой кандидат с точки зрения законодательства и здравого смысла не должен был даже пройти этап проверки документов и быть допущенным к собеседованию. Информация о том, что Бабиков – адвокат Януковича, появилась в сети еще в декабре 2019-го, ничто не мешало проверить указанные производства, выяснить, кто осуществлял защиту, и предоставить соответствующую информацию комиссии. Однако очевидно, что это не было сделано, или – еще хуже – конкурсная комиссия также проигнорировала эту информацию», – говорится в письме.

Его авторы считают, что Бабиков, будучи осведомленным о своей работе защитника Януковича, «сознательно проигнорировал этот факт и очевидно ввел в заблуждение комиссию».

«Или же комиссия проявила недостаточную придирчивость и добросовестность в изучении и анализе этого вопроса. Назначение лица с конфликтом интересов на должность будет нарушением ст. 28 Закона Украины «О предупреждении коррупции» уже со стороны директора ГБР… Мы считаем, что именно несоблюдение порядка назначения и проведения конкурса и непрозрачность процесса допускает возможность таких результатов конкурса… Мы считаем, что это путь к полной потере доверия к ГБР как к правоохранительному органу вообще», – сказано в тексте.

Авторы письма просят не допустить назначения адвоката Януковича Бабикова на должность одного из заместителей директора ГБР; провести повторный конкурс на эту должность; обнародовать полную информацию о ходе проведения конкурса; в дальнейшем не допускать действий и решений, которые продолжают уничтожать репутацию ГБР.

На сайте адвокатского объединения AVER LEX (эта юридическая фирма занималась защитой Януковича) указано, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и в делах, совершенных организованными преступными группами. Он «прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу».

Как отмечает «Голос Америки», Венедиктова «не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана». Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. По словам Венедиктовой, Бабикова назначат замглавы Бюро в случае рекомендации конкурсной комиссии при условии прохождения спецпроверки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинские адвокаты просят не назначать заместителем главы Государственного бюро расследований бывшего защитника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Об этом говорится в письме адвокатов, в том числе защитников Героев Небесной сотни, на имя украинского президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном 18 января на […]