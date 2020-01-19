Канаду накрыли сильнейшие за 20 лет снегопады

17-18 января в восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор прошли сильнейшие за последние 20 лет снегопады. Об этом сообщает телеканал CTV News.
Из-за снежного шторма в нескольких городах провинции заблокированы дома и перекрыты дороги.
В течение двух дней в городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега. Предыдущий рекорд в регионе – 68,4 см снега – зафиксировали в 1999 году.
Жительница провинции Мелисса Ройл Критч опубликовала в Twitter фото и видео заснеженных улиц Сент-Джонса.
I think it counts as archeology at this point. #nlwx pic.twitter.com/aevcVs9siw
— Melissa Royle Critch (@melissaroyle) January 18, 2020
The scene on my street right now in downtown St. John’s. Snow, firefighters, snowplows, snow, buried cars, snow, and yes that’s a snowmobile at the end. #nlwx @MichaelSerapio @CBCNews pic.twitter.com/lbheKfhxrb
— Melissa Royle Critch (@melissaroyle) January 18, 2020
Премьер-министр провинции Дуайт Болл объявил чрезвычаное положение и обратился к правительству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.
Канадские вооруженные силы уже начали вводить в действие подразделения, которые направят на помощь пострадавшему от «беспрецедентного зимнего шторма», сообщила пресс-служба ВС Канады в Twitter.
This evening, the Canadian Armed Forces (CAF) has commenced planning and begun activating forces to support the Province of Newfoundland and Labrador following an unprecedented winter storm.
— Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) January 19, 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинские адвокаты просят не назначать заместителем главы Государственного бюро расследований бывшего защитника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Об этом говорится в письме адвокатов, в том числе защитников Героев Небесной сотни, на имя украинского президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном 18 января на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Опубликовано фото «лубянского стрелка» / 20 декабря
- Художник календаря Роскосмоса ответил феминисткам / 19 декабря
- Лукашенко подтвердил участие в неформальном саммите СНГ 20 декабря / 19 декабря
- В Гонконге участника протестов осудили за ношение лазерной указки / 25 ноября
- Соотношение госдолга Украины к ВВП впервые с 2013 года опустилось ниже 50% – Минфин / 2 января
- Times — тактика «пятидесяти оттенков» помогает убийцам избегать наказания в суде / 26 ноября
- Акции «Яндекса» обновили исторический максимум / 27 ноября
- Робот «Федор» назвал американскую ракету страшной / 7 декабря