Канаду накрыли сильнейшие за 20 лет снегопады

17-18 января в восточной провинции Канады Ньюфаундленд и Лабрадор прошли сильнейшие за последние 20 лет снегопады. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Из-за снежного шторма в нескольких городах провинции заблокированы дома и перекрыты дороги.

В течение двух дней в городе Сент-Джонс выпало 76,2 см снега. Предыдущий рекорд в регионе – 68,4 см снега – зафиксировали в 1999 году.

Жительница провинции Мелисса Ройл Критч опубликовала в Twitter фото и видео заснеженных улиц Сент-Джонса.

I think it counts as archeology at this point. #nlwx pic.twitter.com/aevcVs9siw

— Melissa Royle Critch (@melissaroyle) January 18, 2020

The scene on my street right now in downtown St. John’s. Snow, firefighters, snowplows, snow, buried cars, snow, and yes that’s a snowmobile at the end. #nlwx @MichaelSerapio @CBCNews pic.twitter.com/lbheKfhxrb

— Melissa Royle Critch (@melissaroyle) January 18, 2020

Премьер-министр провинции Дуайт Болл объявил чрезвычаное положение и обратился к правительству оказать помощь районам провинции, пострадавших от непогоды.

Канадские вооруженные силы уже начали вводить в действие подразделения, которые направят на помощь пострадавшему от «беспрецедентного зимнего шторма», сообщила пресс-служба ВС Канады в Twitter.

This evening, the Canadian Armed Forces (CAF) has commenced planning and begun activating forces to support the Province of Newfoundland and Labrador following an unprecedented winter storm.

— Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) January 19, 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

